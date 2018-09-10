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Дальнее зарубежье 10.09.2018 15:34

Меркель во вторник встретится с Туском

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник примет в Берлине главу Европейского совета Дональда Туска, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"11 сентября канцлер примет президента Европейского Совета Дональда Туска для обмена мнениями по актуальным вопросам европейской политики и в преддверии встречи в Зальцбурге", - сказал Ш.Зайберт журналистам в понедельник.

В Зальцбурге 19 и 20 сентября состоится неформальный саммит ЕС, в котором А.Меркель будет принимать участие.

Как указал Ш.Зайберт, пресс-конференции во вторник не запланировано.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]