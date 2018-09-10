Меркель во вторник встретится с Туском

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник примет в Берлине главу Европейского совета Дональда Туска, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"11 сентября канцлер примет президента Европейского Совета Дональда Туска для обмена мнениями по актуальным вопросам европейской политики и в преддверии встречи в Зальцбурге", - сказал Ш.Зайберт журналистам в понедельник.

В Зальцбурге 19 и 20 сентября состоится неформальный саммит ЕС, в котором А.Меркель будет принимать участие.

Как указал Ш.Зайберт, пресс-конференции во вторник не запланировано.