Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал спекуляциями информацию о том, что ФРГ якобы может присоединиться к ударам союзных сил по правительственным войскам в Сирии в случае применения там химоружия.
При этом он сообщил, что ситуация в целом обсуждается с представителями США и ЕС.
О возможном участии ФРГ ранее сообщил таблоид "Бильд", по информации издания, такую возможность проверяет Минобороны страны.
"Мне известны эти сообщения. Конечно, правительство находится в контакте с партнерами и союзниками. Ситуация в Сирии и особенно Идлибе такова, что уровень беспокойства высок", - сказал Ш.Зайберт журналистам в понедельник.
По его словам, "об этой ситуации" Берлин говорит "с американскими и европейскими партнерами", но разглашать содержание переговоров представитель правительства отказался.
"Ситуации, при которой нужно принимать такое решение, не было. Участвовать в спекуляциях я не буду", - сказал Ш.Зайберт.
Тем не менее, он указал, что любые решения такого рода должны проходить согласование в бундестаге.
"Очевидно, что решения о любой военной миссии бундесвера должны приниматься в соответствии с законом о парламентском участии. Глава СДПГ сегодня уже высказалась и ее оценка, конечно, будет влиять на переговоры", - добавил он.
Председатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес в заявлении, опубликованном ранее в понедельник, сообщила, что социал-демократы не поддержат участия ФРГ в возможной операции.
"СДПГ ни в правительстве, ни в парламенте не одобрит участия Германии в войне в Сирии", - заявила А.Налес. По ее словам, партия "поддерживает главу МИД в его усилиях предотвратить гуманитарную катастрофу посредством переговоров, в том числе с Турцией и Россией".
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой представителей американской администрации. Сообщила, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам в ходе операции по освобождению от террористов провинции Идлиб применить хлор. Газета отмечает, что данные о том, что Б.Асад позволил применять хлор при наступательных операциях, получены американской разведкой.
В ходе недавних обсуждений ситуации Сирии президент США Дональд Трамп заявил о готовности к нанесению мощного удара по позициям войск Б.Асада, если тот развяжет "массовую бойню" в Идлибе, говорится в сообщении.
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