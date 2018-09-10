SOCAR AQS завершила бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон

ООО «SOCAR-AQS» завершило бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Скважина №63 пробурена с морского основания №10. Фактическая глубина скважины составляет 762 метра. Бурение осуществлялось до продуктивного пласта «Кирмакинская свита-3».
Заказчиком бурения скважины выступило производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.
ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.
В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения Гюнешли, месторождении Умид, Булла и Западный Абшерон.
Н.Аббасова
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