Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник подверг резкой критике деятельность Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.
"На деле этот суд является неэффективным, безответственным и, без сомнения, явно опасным", - сказал он, выступая в организации консерваторов и либертарианцев Federalist Society.
Он подчеркнул, что действия МУС являются вызовом для суверенитета США. При этом советник указал, что США будут противодействовать любым попыткам МУС привлечь к судебному разбирательству американских военных и сотрудников разведки за возможные правонарушения, совершенные в Афганистане.
"Соединенные Штаты будут использовать все необходимые меры для защиты наших граждан и наших союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом", - сказал он.
Дж.Болтон назвал проверку судом обвинений в адрес американцев "необоснованным и не имеющим оправдания" актом.
В конце 2017 года МУС начал предварительное расследование в отношении американских и британских военнослужащих в связи с информацией о том, что во время военных действий в Афганистане в период с 2003 года они неоднократно совершали военные преступления и преступления против человечности. Также речь шла о злоупотреблениях сотрудников ЦРУ по отношению к заключенным, содержавшимся в тайных тюрьмах.
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