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Дальнее зарубежье 11.09.2018 09:30

Болтон назвал Международный уголовный суд в Гааге "явно опасной" и "неэффективной" организацией

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник подверг резкой критике деятельность Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

"На деле этот суд является неэффективным, безответственным и, без сомнения, явно опасным", - сказал он, выступая в организации консерваторов и либертарианцев Federalist Society.

Он подчеркнул, что действия МУС являются вызовом для суверенитета США. При этом советник указал, что США будут противодействовать любым попыткам МУС привлечь к судебному разбирательству американских военных и сотрудников разведки за возможные правонарушения, совершенные в Афганистане.

"Соединенные Штаты будут использовать все необходимые меры для защиты наших граждан и наших союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом", - сказал он.

Дж.Болтон назвал проверку судом обвинений в адрес американцев "необоснованным и не имеющим оправдания" актом.

В конце 2017 года МУС начал предварительное расследование в отношении американских и британских военнослужащих в связи с информацией о том, что во время военных действий в Афганистане в период с 2003 года они неоднократно совершали военные преступления и преступления против человечности. Также речь шла о злоупотреблениях сотрудников ЦРУ по отношению к заключенным, содержавшимся в тайных тюрьмах.

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Тэги: США, БОЛТОН, МУС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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