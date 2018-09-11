Манат подешевел к евро, укрепился к рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 сентября ЦБА установил на уровне 1,9722 маната/1EUR (10 сентября - 1,963 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 сентября установил 0,0241 манат/1RUB (10 сентября - 0,0243 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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