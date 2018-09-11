В Женеве начинается официальная часть консультаций по Сирии с участием де Мистуры и представителей России, Ирана и Турции

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура во вторник приступает в Женеве к официальным консультациям с представителями России, Ирана и Турции в рамках урегулирования кризиса в Сирии.

Накануне стороны вели неформальные консультации по сирийскому вопросу.

Анатолийское агентство новостей ранее отмечало, что стороны, в частности, обсуждают создание комитета по подготовке новой сирийской конституции.

Позже на этой неделе состоится встреча С.де Мистуры с так называемой "малой группой" по Сирии (Египет, Франция, ФРГ, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания, США).

"Либо мы попытаемся найти политический путь, чтобы прекратить эту войну (в Сирии - ИФ) и найдем политический послевоенный сценарий, или мы окажемся на новом уровне ужаса", - заявлял С.де Мистура по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН в минувшую пятницу.

"Именно поэтому встреча в Тегеране (саммит РФ-Турция-Иран 7 сентября - ИФ) столь важна и поэтому я встречаюсь с Ираном, Турцией и Россией в понедельник и во вторник в Женеве (10 и 11 сентября - ИФ)", - также говорил он.

7 сентября в Тегеране состоялся саммит Россия-Турция-Иран. Лидеры трех стран Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани выразили решимость продолжить совместные усилия по продвижению политического урегулирования, который осуществляется самими сирийцами, и подтвердили готовность способствовать учреждению и запуску работы конституционного комитета.

В совместном заявлении стороны также указали на важность совместных усилий, направленных на защиту гражданского населения и улучшение гуманитарной ситуации в Сирии через содействие быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся сирийцам.