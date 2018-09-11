Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9722 RUR   0.0241 GBR   2.2163 TRY   0.2623

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 34° Завтра 20° 28° 13 Сен 18° 29° 14 Сен 21° 29°

СНГ 11.09.2018 18:33

Генпрокурор Украины Луценко решил уйти в политику после президентских выборов 2019 года

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после президентских выборов в 2019 году при любом результате намерен заняться политикой.

"Я считаю, что мой политический опыт и возможность сказать "нет" (а если надо, то и гораздо грубее) ... - нужен здесь до окончания президентских выборов. А после этого при любом результате я имею намерение подготовиться и перейти в украинскую политику. Хочу подчеркнуть - при любом исходе выборов", - сказал генпрокурор в интервью изданию "Цензор. НЕТ", опубликованном во вторник.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он объединить свои действия вместе с городским головой Виталием Кличко, Ю.Луценко указал: "Не исключаю такого варианта. Да, я действительно общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРОР, ПЛАНЫ


Похожие новости


Генпрокуратура Украины планирует конфисковать еще около $180 млн, принадлежащих экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению В украинской Раде звучат призывы к Порошенко уволить генпрокурора Луценко На Украине завели дело на генпрокурора Луценко Генпрокурор Украины заявляет о наличии препятствий для экстрадиции Саакашвили Генпрокурор Украины назвал "мыльными пузырями" заявления о неуплате налогов президентом Порошенко В Раде хотят в пятницу заслушать генпрокурора относительно обвинений в адрес правительства Яценюка

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]