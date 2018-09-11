Генпрокурор Украины Луценко решил уйти в политику после президентских выборов 2019 года

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после президентских выборов в 2019 году при любом результате намерен заняться политикой.

"Я считаю, что мой политический опыт и возможность сказать "нет" (а если надо, то и гораздо грубее) ... - нужен здесь до окончания президентских выборов. А после этого при любом результате я имею намерение подготовиться и перейти в украинскую политику. Хочу подчеркнуть - при любом исходе выборов", - сказал генпрокурор в интервью изданию "Цензор. НЕТ", опубликованном во вторник.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он объединить свои действия вместе с городским головой Виталием Кличко, Ю.Луценко указал: "Не исключаю такого варианта. Да, я действительно общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним".