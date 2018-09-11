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Дальнее зарубежье 11.09.2018 18:02

В МУС решительно настроены продолжать работу, несмотря на угрозы США

В международном уголовном суде (МУС) во вторник заявили, что нацелены продолжать свою деятельность, несмотря на угрозы со стороны американской стороны ввести санкции против судей.

"МУС, будучи судом, действующим по нормам статутного и общего права, будет непоколебимо продолжать выполнять свою работу в соответствии с принципами и фундаментальной идеей верховенства закона", - говорится в распространенном во вторник заявлении МУС. Как отмечают западные СМИ, это заявление стало ответом на критику суда со стороны администрации США.

В нем отмечается, что МУС является "независимым и беспристрастным судебным органом".

"Суд был учрежден на основе Римского статута 1998 года - учредительного договора, подписанного 123 странами из всех регионов мира, которые путем ратификации заверили в своей поддержки этого договора как инструмента обеспечения привлечения к ответственности за преступления, которые шокируют сознание человечества", - также говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен предупредить МУС, что может ввести санкции против его судей, если они будут продолжать рассмотрение дел, касающихся преступлений против человечности, совершенных американцами в Афганистане.

В частности, в качестве мер против судей предусматривается введение для них запрета на въезд в США, наложение санкционных ограничений на их счета на территории Соединенных Штатов.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подверг резкой критике деятельность МУС. Он подчеркнул, что действия МУС являются вызовом для суверенитета США.

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Тэги: МИР, МУС, РАБОТА, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]