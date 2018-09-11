В МУС решительно настроены продолжать работу, несмотря на угрозы США

В международном уголовном суде (МУС) во вторник заявили, что нацелены продолжать свою деятельность, несмотря на угрозы со стороны американской стороны ввести санкции против судей.
"МУС, будучи судом, действующим по нормам статутного и общего права, будет непоколебимо продолжать выполнять свою работу в соответствии с принципами и фундаментальной идеей верховенства закона", - говорится в распространенном во вторник заявлении МУС. Как отмечают западные СМИ, это заявление стало ответом на критику суда со стороны администрации США.
В нем отмечается, что МУС является "независимым и беспристрастным судебным органом".
"Суд был учрежден на основе Римского статута 1998 года - учредительного договора, подписанного 123 странами из всех регионов мира, которые путем ратификации заверили в своей поддержки этого договора как инструмента обеспечения привлечения к ответственности за преступления, которые шокируют сознание человечества", - также говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Белый дом намерен предупредить МУС, что может ввести санкции против его судей, если они будут продолжать рассмотрение дел, касающихся преступлений против человечности, совершенных американцами в Афганистане.
В частности, в качестве мер против судей предусматривается введение для них запрета на въезд в США, наложение санкционных ограничений на их счета на территории Соединенных Штатов.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подверг резкой критике деятельность МУС. Он подчеркнул, что действия МУС являются вызовом для суверенитета США.
ОБСЕ проведет 12 сентября мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Эрдоган примет участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков – дипломат
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Run Group инициирует строительство завода по производству крахмала на западе Азербайджана за 120 млн евро
Европа переживает дефицит картофеля из-за аномальной жары, цены в Великобритании выросли втрое
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за 7 месяцев вырос на 129% - посол в Баку
В Баку в детсаде произошел пожар, дети не пострадали – МЧС Азербайджана
Фонд пропаганды духовных ценностей получит 400 тыс. манатов на улучшение материально-технической религиозных общин в Азербайджане
Доклад Госдепа США по религиозной ситуации в Азербайджане предвзятый и необъективный – Администрация президента
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Премьера рубрики «ПОМОЛЧИМ» в рамках TellMann SHOW
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»