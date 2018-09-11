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Бизнес и законодательство 11.09.2018 16:15

ГТК и бизнес обсуждают совершенствование ИКТ в таможенной сфере

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана состоялась встреча с участниками внешнеэкономической деятельности в сфере информационных технологий и технологических инноваций, сообщает ГТК.

Глава ведомства Сафар Мехтиев отметил, что доля информационных технологий в увеличении экспортного потенциала Азербайджана низка, и основная цель встречи - обсудить проблемы, предложения и мнения предпринимателей в этой области, а также обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

В тоже время С.Мехтиев сообщил, что ГТК увеличило число оказываемых услуг посредством портала электронного правительства и январе-августе текущего года число пользователей электронных услуг превысило 2,05 млн. человек.

Он также отметил, что в 2018 году значительно возрос туристический поток в Азербайджан. «За счет нововведений в сфере информационных технологий в таможне, в особенности в аэропорту, таможенные процедуры и возникающее вопросы у туристов находили оперативное решение, и не было зафиксировано очередей и потерь времени», - сказал С.Мехтиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, ИКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]