Премьера рубрики «ПОМОЛЧИМ» в рамках TellMann SHOW

В рамках TellMann SHOW (www.TellMann.show) стартовала рубрика «ПОМОЛЧИМ», целью которой является рассказать о популярных и молодых, талантливых актерах и актрисах театра и кино, музыкантах, спортсменах и других представителях творческой молодежи. Минутный ролик состоит из коротких юмористических сценок с участием гостей рубрики «ПОМОЛЧИМ».Об этомзаявилпервый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев, который также является автором и руководителем TellMann SHOW.
Он отметил, что гостьей первого выпуска рубрики «ПОМОЛЧИМ» стала актриса Бакинского Муниципального театра Зульфия Мамедова (https://www.youtube.com/watch?v=KtJaLqjd9D8).
Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club совместно скиностудиейNarimanfilmс марта 2018 года приступили к реализации TellMann SHOW.
В гостях у TellMann SHOW уже побывали народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, Посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклоковс, композитор и народный артист, ректор Азербайджанской Национальной Консерватории Азербайджана Сиявуш Керими, режиссёр театра и кино Ильгар Сафат, скульптор, заслуженный художник Азербайджана, проректор Азербайджанской Государственной Академии Художеств профессор Азад Зейналов, Генеральный директор научно-производственного объединения «Информатика», Начальник главного управления государственного комитета науки и техники Азербайджана.Ариф Мамедзаде, Директор по развитию бизнеса в компании Fominov Consulting LLC Азер Мамедзаде , Президент Азербайджанской национальной ассоциации кулинарии, глава Центра Азербайджанской национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, мастер-повар Таир Амирасланов, Главный врач Medistyle Hospital Имран Агаев и Посол Молдовы в Азербайджане Георге Леукэ.
«Название TellMann SHOW происходит от английскогословаTell - рассказывать; говорить и Man -человек; мужчина.Гостями TellMann SHOW являются представители творческой интеллигенции,политические деятели,госчиновники, известные экономические и политические эксперты, главы крупных транснациональных,государственных и частных компаний», - сказал Тельман Алиев.
TellMann SHOW рассчитано на русскоязычную аудиторию и преследует цель послужить дополнительным информационным источником для того, чтобы рассказать из первых уст лиц о позитивных политических, экономических и социальных процессах, которые проходят в Азербайджане под руководством Его Превосходительства Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также об отношении представителей мирового сообщества к этим процессам. Особое внимание будет уделено теме территориальной целостности и рассказам о национальной кухне, традициях и обычаях Азербайджана.
Творческий коллектив TellMann SHOW приглашает к сотрудничеству компании и организации, желающие принять участие в данном проекте в качестве спонсоров, партнеров или рекламодателей.
Музыкальная заставка TellMann SHOW записана эксклюзивно для передачи и является частью композиции музыканта Майка Аллана (Mike Allan)Tell me TellMann. Бренд TellMannShow -является зарегистрированной торговой маркой.
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