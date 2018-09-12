США хотят активнее использовать военные базы в Греции после ухудшения отношений с Турцией - газета

США рассматривает возможность интенсификации использования военно-морских баз и авиабаз Греции для проведения своих операций в регионе в связи с ростом напряженности отношений Вашингтона с Турцией, пишет в среду газета "Уолл-стрит джорнэл".
"Есть как геополитические, так и географические факторы, которые делают Грецию местом, вызывающим интерес американских военных. С политической точки зрения отношения США и Греции находятся на высоком уровне, и обе страны разделяют обеспокоенность относительно партнера по НАТО - Турции. С точки зрения географии, в Греции круглый год идеальная погода для летной подготовки, а также есть базы НАТО" - приводит газета слова неназванных американских чиновников.
По словам американских официальных лиц, мнение которых приводит издание, США видят возможность расширения использования имеющейся военной инфраструктуры в Греции, а также размещения большего числа войск на временной основе.
При этом в военном командовании США подтверждают, что высоко оценивают возможности сотрудничества с Грецией в военной сфере.
"География Греции и возможности довольно значительные", - подтвердил журналистам глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
Также газета сообщает, что США уже начали расширять использование греческих военных баз и этой разместили боевые беспилотники MQ-9 Reaper на базе ВВС "Ларисса". Однако отмечает издание, вряд ли США, прибегнув к помощи Греции, смогут полностью отказаться от ныне используемой американскими ВВС турецкой авиабазы Инджирлик.
"Авиабаза Инджирлик больше (по размеру - ИФ), рассчитана на военные операции НАТО и расположена ближе к Сирии, где американские военные проводят кампанию по искоренению последних очагов террористов ИГ (запрещена в РФ)", - пишет "Уолл-стрит джорнэл".
"Однако попытка переворота, совершенная в 2016 году противниками турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, приобретение Турцией у России систем С-400, а также поддержка со стороны американцев курдских бойцов в Сирии, которых Турция считает террористами, все это содействовало напряженности между двумя странами, усиливая привлекательность Греции", - отмечает издание.
Кроме того, газета напоминает, что с 2015 года Турция ввела ряд ограничений по типу операций, которые США могут проводить на авиабазе Инджирлик. В ответ на это США переместили некоторые свои силы в другие страны региона, в частности, в Грецию.
Дипломатические представители Греции напрямую не говорят о переговорах по военному сотрудничеству с США, однако подчеркивают стратегически привлекательное положение страны, а также то, что она выполняет требования НАТО по расходам на оборону в размере не менее 2% ВВП.
"Вместе мы будем двигаться в будущее. Военные соглашения расширяются, и это поможет Греции в становлении стратегическим партнером в Средиземноморье", - заявил ранее в сентябре министр обороны Греции Панос Камменос.
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