ГКИВ и Минсельхоз Азербайджана наладили сотрудничество для эффективного использования земель

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) и министерство сельского хозяйства Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ подписан в среду в Баку. Его подписали глава ГКИВ Керем Гасанов и министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Согласно меморандуму, госструктуры обеспечат прямой электронный доступ к информационным базам в сферах деятельности, будут интегрированы в единую кадастровую систему и осуществлять обмен опытом.

Кроме того, стороны для эффективности использования земель будут осуществлять совместные проекты.

Б.Рустамбеков