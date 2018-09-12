ГКИВ и Минсельхоз Азербайджана наладили сотрудничество для эффективного использования земель

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) и министерство сельского хозяйства Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.
Документ подписан в среду в Баку. Его подписали глава ГКИВ Керем Гасанов и министр сельского хозяйства Инам Керимов.
Согласно меморандуму, госструктуры обеспечат прямой электронный доступ к информационным базам в сферах деятельности, будут интегрированы в единую кадастровую систему и осуществлять обмен опытом.
Кроме того, стороны для эффективности использования земель будут осуществлять совместные проекты.
Б.Рустамбеков
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