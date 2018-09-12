Азербайджан в январе-августе сократил экспорт задекларированных объемов газа на 11%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-август 2018 года составил 4 млрд 631 млн 59,99 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-августе 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 4 млрд 631 млн 59,99 тыс. кубометров на сумму $877 млн 666,17 тыс.», -отметили в комитете.

В январе–августе 2017 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 5 млрд 182 млн 571,64 тыс. кубометров на $926 млн 776,92 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт газа сократился в количественном выражении на 10,7%, в денежном выражении - на 5,3%.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова