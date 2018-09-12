Азербайджан в январе-августе сократил экспорт задекларированных объемов газа на 11%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-август 2018 года составил 4 млрд 631 млн 59,99 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-августе 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 4 млрд 631 млн 59,99 тыс. кубометров на сумму $877 млн 666,17 тыс.», -отметили в комитете.
В январе–августе 2017 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 5 млрд 182 млн 571,64 тыс. кубометров на $926 млн 776,92 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт газа сократился в количественном выражении на 10,7%, в денежном выражении - на 5,3%.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Н.Аббасова
ГААД получит 9,4 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Нью-Йорке в последнюю неделю сентября – генсек ОБСЕ
Президент Алиев считает успешным сотрудничество Азербайджана с НАТО
Население Азербайджана в январе-июле увеличилось почти на 45,2 тыс. человек - Госкомстат
Женщины меньше всего представлены в советах директоров в Азии, больше всего - во Франции
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Эстонские парламентарии приняли в первом чтении законопроект о лишении гражданства за госизмену
Британские консерваторы обсуждали отставку Мэй - СМИ
Мирный договор с Японией стал бы достойным ответом на санкции G7 - Слуцкий
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов
В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»