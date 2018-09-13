Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных резервов и систем" и некоторых мерах, связанных с электронным правительством.

Документ предусматривает создание Единой информационной системы коммунальных услуг (ЕИСКУ), Единой информационной системы социальных услуг (ЕИССУ) и Единой информационной системы аграрных услуг (ЕИСАУ).

ЕИСКУ, ЕИССУ и ЕИСАУ будут обеспечивать интеграцию информационных систем и ресурсов, необходимых для обеспечения управления в коммунальной и аграрной сфере и проведение мониторинга и аналитических анализов, подготовку прогнозов и оказание централизованных электронных услуг в указанных сферах.

Функции оператора ЕИСКУ будет осуществлять Минэнерго, оператора ЕИССУ – Минтруда и соцзащиты населения, оператора ЕИСАУ - Минсельхоз.

Ф.Исазаде