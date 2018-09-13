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Транспорт и связь 13.09.2018 10:38

Президент Алиев утвердил "Правила формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных резервов и систем"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных резервов и систем" и некоторых мерах, связанных с электронным правительством.

Документ предусматривает создание Единой информационной системы коммунальных услуг (ЕИСКУ), Единой информационной системы социальных услуг (ЕИССУ) и Единой информационной системы аграрных услуг (ЕИСАУ).

ЕИСКУ, ЕИССУ и ЕИСАУ будут обеспечивать интеграцию информационных систем и ресурсов, необходимых для обеспечения управления в коммунальной и аграрной сфере и проведение мониторинга и аналитических анализов, подготовку прогнозов и оказание централизованных электронных услуг в указанных сферах.

Функции оператора ЕИСКУ будет осуществлять Минэнерго, оператора ЕИССУ – Минтруда и соцзащиты населения, оператора ЕИСАУ - Минсельхоз.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]