Еще один турок выслан из Молдавии

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии выдворила из страны восьмого по счету гражданина Турции за "пропаганду радикальных идей".
"Гражданин Турции нарушил режим пребывания на территории Молдавии. Он скрывался от правоохранительных органов посредством различным методов, постоянно меняя место жительства. Он объявлен нежелательным лицом сроком на пять лет, и из соображений национальной безопасности выслан на родину в соответствии с международной практикой и нормами", - говорится в сообщении СИБ, поступившем в четверг в "Интерфакс".
Спецслужба не уточнила род занятий высланного гражданина Турции, и был ли он связан с сетью лицеев Orizont.
6 сентября семь граждан Турции из числа руководителей и преподавателей сети лицеев Orizont были высланы из Молдавии. СИБ заподозрила их "в связях с исламистской группой, в отношении которой есть информация о проведении незаконных действий в ряде стран".
После слушаний в комиссии парламента Молдавии по вопросам обороны и национальной безопасности председатель парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип заявили, что решение о выдворении из страны семерых турецких граждан было законным и обоснованным.
Представители оппозиционных партий Молдавии, гражданское общество и пресса считают, что Кишинев выполнил политический заказ Анкары. По их мнению, это было одним из условий ремонта здания администрации президента Молдавии за счет средств Турции. В конце августа ремонт был закончен, Турция потратила на это более 10 млн. долларов. Торжественное открытие здания состоится в октябре в ходе официального визита в Кишинев президента Турции Реджепа Эрдогана.
В связи с ситуацией вокруг высылки граждан Турции, против Молдавии был подан иск в Европейский суд по правам человека. Суд сообщил, что рассмотрение дело начнется после 5 октября, а до этого правительство Молдавии должно предоставить в Страсбург подробности дела и прислать официальные ответы на вопросы ЕСПЧ.
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