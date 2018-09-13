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Дальнее зарубежье 13.09.2018 15:08

На северо-востоке Филиппин начали эвакуацию жителей из-за приближающегося тайфуна

Филиппинские власти приступили к эвакуации тысяч жителей северо-восточной части страны из-за приближения мощного тайфуна, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что тайфун "Мангхут" обрушится позже на этой неделе, главным образом, на провинцию Кагаян, расположенную на северо-востоке Филиппин.

На территории этой провинции с четверга отменили занятия во всех образовательных учреждениях.

В настоящий момент эпицентр тайфуна располагается в 725 км от Филиппин в Тихом океане. Максимальная скорость порывов ветра в радиусе действия стихийного бедствия достигает 255 км/ч.

Согласно данным государственной метеорологической службе Филиппин, "Мангхут" станет самым сильным тайфуном, ударившим по территории страны в этом году.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТАЙФУН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]