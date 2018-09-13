В парламенте Эстонии обсудили полный перевод детсадов и школ на эстонский язык

Парламент Эстонии обсудил как вопрос важного государственного значения возможность полного перевода детских садов и школ на эстонский язык обучения.

Выступавшие на заседании члены парламента, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, заявили, что переход возможен, "но потребует времени".

"Эстония движется в направлении эстоноязычной системы образования, но важно предотвратить противостояние", - отметила член фракции партии "Исамаа" ("Отечество" - ИФ) Виктория Ладынская-Кибутс.

Она отметила, что русскоговорящие и эстоноговорящие родители хотят дать детям хорошее образование, но опасаются за сохранение родного языка.

"Русским в Эстонии нужно придать уверенность, что даже в эстонской школе ребенок не утратит свою самобытность, не будет отчуждаться от матери, отца и своих предков. И главное - эстонцам нужно дать чувство уверенности, что эстонский язык сохранится на века", - считает В.Ладынская-Кибутс.

В свою очередь эстонский языковед Март Раннут призвал обратить в этом вопросе основное внимание на детские сады и выразил уверенность в полном переходе на эстонский язык преподавания в школах и детсадах.

Для скорейшего решения этой задачи он посоветовал перейти на эстонский язык обучения одновременно во всех школах и детских садах.