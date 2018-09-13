Азербайджанская делегация приняла участие в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия-2018»

С 4 по 10 сентября с.г. группа азербайджанской молодежи в рамках программы Россотрудничества «Новое поколение» приняла участие в работе Международного молодежного образовательного форума «Евразия-2018». Он прошел в городе Оренбурге (Россия).
На форум собрались более 1000 участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В течение недели прошли лекции, тренинги, панельные дискуссии, выставки, презентации, круглые столы, деловые и интеллектуальные игры, мастер-классы, творческие вечера. В них приняли участие известные российские политические и творческие деятели.
Участникам форума были представлены экскурсионные и культурные программы. Им удалось познакомиться с Оренбургом, посетить казачью станицу Илекская, село Городки Тюльганского района и город-курорт Соль-Илецк. Они посетили мемориал «Вечный огонь» в парке «Салют, Победа!». А также в Оренбургском областном театре музыкальной комедии посмотрели спектакль «Дубровский».
1 - 5. Международный молодежный образовательный форум «Евразия-2018»
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