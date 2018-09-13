В британском МИД заявили, что опубликованное в четверг интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, представляет собой ложь и искажения, сообщают британские СМИ.

"Мы неоднократно просили Россию отчитаться за то, что произошло в Солсбери. Сегодня, как мы и видели и ранее, они ответили искажением и ложью", - говорится в сообщении МИД Британии.

В британском МИД подчеркнули, что полиция идентифицировала двух мужчин в качестве "основных подозреваемых" в связи с атакой в Солсбери.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются А.Петров и Р.Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ и его дочери. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал В.Путин и попросил А.Петрова и Р.Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября А.Петров и Р.Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервнопаралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию. Оба также заявили, что рассчитывают на извинения Лондона за обвинения в отравлении Скрипалей, и сказали, что им "страшно, они напуганы, опасаются, не знают, что будет завтра".

Взявшая у них интервью главный редактор RT М.Симоньян в четверг заявила, что не сомневается, что общалась "с теми самыми людьми". "Они показали мне паспорта, да и чисто визуально они похожи на опубликованных на фотографиях людей", - сообщила она. Позднее М.Симоньян в своем Telegram-канале отметила: "Кто они (давшие интервью RT люди - ИФ), что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. (...) Их ответы - их ответственность. И выбор каждого зрителя - верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления. Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели".