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СНГ 14.09.2018 12:26

Спецслужбы Киргизии задержали гражданина страны, вербовавшего боевиков в Сирию - ГКНБ

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали гражданина республики, который долгое время занимался вербовкой людей в одной из стран СНГ для участия в боевых действиях в Сирии на стороне международных террористических организаций, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

По данным ведомства, был задержан гражданин Киргизии 1994 года рождения, который ранее долгое время жил за пределами страны.

"Установлено, что задержанный является ранее завербованным членом одной из МТО, который длительное время находился на территории одной из стран СНГ, где занимался пропагандой и вербовкой рекрутов для отправки в зону вооруженного конфликта в Сирии", - сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что задержанный водворен в следственный изолятор ГКНБ, возбуждено уголовное дело.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СИРИЯ, АНТИТЕРРОР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]