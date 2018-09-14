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Дальнее зарубежье 14.09.2018 14:04

Американские спецслужбы после инцидента в Солсбери проверили свою систему защиты перебежчиков из России - СМИ

Американская контрразведка провела обширную проверку мер безопасности, обеспечиваемых всем бывшим российским разведчикам, работавших информаторами ЦРУ, сообщает газета "Нью-Йорк таймс со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

"После отравления в марте Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника разведки, живущего в Великобритании, и его дочери, сотрудники американской разведки провели оценку уровня опасности, грозящей бывшим разведчикам, живущим в США", - пишет газета со ссылкой на источники.

Кроме того, американские специалисты "рассмотрели существующие меры по обеспечению безопасности бывших разведчиков и попытались выявить недочеты", - отмечается в материале.

Сотрудники американской контрразведки также попытались оценить, насколько легко найти данные по информаторам через соцсети, через родственников и при помощи других источников.

По данным газеты, российские разведслужбы в последние годы сумели выйти на след нескольких россиян, которые тайно работали информаторами ЦРУ и которых поселили в США в рамках секретной программы по защите бывших иностранных разведчиков.

Бывшие сотрудники спецслужб рассказали газете, что Россия использовала для обнаружения бывших информаторов сразу несколько способов. Так, по словам источника газеты, российские спецслужбы отслеживали соцсети родственников перебежчиков. Кроме того, рассказал источник, для обнаружения перебежчиков использовались и романтические отношения, при помощи которых бывших информаторов в ряде случаев возвращали в Россию.

Защитой перебежчиков, работавших на ЦРУ, занимается Центр переселения ЦРУ, рассказывает газета. Перебежчикам выдают американское гражданство и спрашивают, где бы они хотели жить. По данным газеты, многие люди выбирают для проживания Флориду.

В некоторых случаях, поясняет газета, ЦРУ скрывает бывших разведчиков под новыми именами. Однако, по данным газеты, выдавать перебежчиков за других людей и прятать их в США становится все сложнее, отчасти из-за того, что их родственники есть в соцсетях.

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Тэги: США, СПЕЦСЛКУЖБЫ, ИНФОРМАТОРЫ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]