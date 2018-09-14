В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Эрдогана в Сочи 17 сентября

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 17 сентября.

"Да, такая встреча возможна и она готовится", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента встреча с Р.Эрдоганом 17 сентября в Сочи.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что В.Путин и Р.Эрдоган 17 сентября проведут переговоры в Сочи по сирийской проблематике