Президент Алиев обсудил с руководством TOTAL совместные проекты в нефтегазовой сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу в Баку председателя и главного исполнительного директора компании TOTAL Патрика Пуянне, сообщает сайт главы государства.
"На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между TOTAL и SOCAR в нефтегазовой сфере", - отмечается в информации.
Кроме этого, И.Алиев и П.Пуянне обменялись мнениями о ходе совместной разработки месторождения "Абшерон", а также других нефтегазовых структур.
Ф.Исазаде
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