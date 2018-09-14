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СНГ 14.09.2018 20:21

Налоговые органы государств СНГ намерены начать с 2019г автоматический обмен информацией о доходах и имуществе налогоплательщиков

Проект протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками Содружества независимых государств (СНГ) для осуществления налогового администрирования одобрен на заседании экономического совета СНГ, сообщается в пресс-релизе Федеральной налоговой службы России.

Протокол планируется подписать на заседании совета глав правительств СНГ в ноябре, после чего с 2019 года станет возможным обмен информацией между налоговыми органами стран СНГ.

Протокол об обмене информацией в электронном виде предусматривает, что налоговые органы договорившихся государств будут ежегодно в автоматическом режиме предоставлять и получать сведения по отдельным видам доходов юридических и физических лиц, а также о некоторых видах имущества и его собственниках (владельцах).

Обмен информацией по налоговым вопросам в электронном виде с компетентными органами государств - участников СНГ станет дополнительным инструментом для сокращения теневой экономики, противодействия противозаконному сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения.

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Тэги: СНГ, НАЛОГИ, ИНФОРМОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]