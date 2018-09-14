BP приобрела 61% в контракте на разработку сухопутного месторождения в Азербайджане

Компания BP приобрела 61% долевого участия в соглашении о разделе продукции (СРП, PSA) по сухопутному месторождению «Юго-Западный Гобустан» в Азербайджане, говорится в сообщении компании "BP-Azerbaijan".

"BP приобрела 61% доли в PSA по месторождению Юго-Западный Гобустану у Commonwealth Gobustan Limited, которая является дочерней компанией британской Arawak Energy и входит в Vitol Group", - отмечается в сообщении.

В рамках сделки, которая одобрена SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), BP, как оператор, пробурит одну разведочную скважину для оценки потенциала месторождения. "Ожидается, что разведочная скважина будет пробурена во второй половине 2019 года", - подчеркивается в сообщении.

В сухопутный блок Юго-западный Гобустан входят 13 месторождений и неразработанных структур. Контракт на реабилитацию и разработку блока "Юго-западный Гобустан» был подписан в Баку 2 июня 1998 года. Одним из участников проекта является SOCAR. Данных об объеме добычи с блока нет.

А.Азизов