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Дальнее зарубежье 15.09.2018 13:45

Талибы утверждают, что сбили вертолет афганской армии

Радикальное движение "Талибан" утверждает, что на западе Афганистана боевики движения сбили вертолет национальной армии Афганистана.

Талибы заявили, что вертолет был сбит на территории населенного пункта Рандж уезда Хоки-Сафед провинции Фарах, на западе Афганистана.

В субботу утром ряд афганских СМИ сообщили о том, что в Фарахе потерпел крушение вертолет афганской национальной армии, погибли пять человек, в том числе и два пилота.

Министерство обороны Афганистана пока не комментировало произошедшее.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]