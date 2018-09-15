Талибы утверждают, что сбили вертолет афганской армии

Радикальное движение "Талибан" утверждает, что на западе Афганистана боевики движения сбили вертолет национальной армии Афганистана.
Талибы заявили, что вертолет был сбит на территории населенного пункта Рандж уезда Хоки-Сафед провинции Фарах, на западе Афганистана.
В субботу утром ряд афганских СМИ сообщили о том, что в Фарахе потерпел крушение вертолет афганской национальной армии, погибли пять человек, в том числе и два пилота.
Министерство обороны Афганистана пока не комментировало произошедшее.
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