Бельгия экстрадировала в Россию исламиста, финансировавшего боевиков в Сирии

Федеральная служба безопасности РФ сообщила об экстрадиции из Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Али Гехаева, 1988 г.р.

"Являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года А.Гехаев постоянно проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское Государство" в Сирии", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении ФСБ.

В мае 2017 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в г. Брюссель и помещен под предэкстрадиционный арест, уточнили в ведомстве. Позднее Бельгия удовлетворила запрос о его выдаче.

"14 сентября 2018 года осуществлена экстрадиция А.Гехаева в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в ФСБ.