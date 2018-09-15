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СНГ 15.09.2018 14:08

Бельгия экстрадировала в Россию исламиста, финансировавшего боевиков в Сирии

Федеральная служба безопасности РФ сообщила об экстрадиции из Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Али Гехаева, 1988 г.р.

"Являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года А.Гехаев постоянно проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское Государство" в Сирии", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении ФСБ.

В мае 2017 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в г. Брюссель и помещен под предэкстрадиционный арест, уточнили в ведомстве. Позднее Бельгия удовлетворила запрос о его выдаче.

"14 сентября 2018 года осуществлена экстрадиция А.Гехаева в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в ФСБ.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]