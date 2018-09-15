Бельгия экстрадировала в Россию исламиста, финансировавшего боевиков в Сирии

Федеральная служба безопасности РФ сообщила об экстрадиции из Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Али Гехаева, 1988 г.р.
"Являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года А.Гехаев постоянно проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское Государство" в Сирии", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении ФСБ.
В мае 2017 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в г. Брюссель и помещен под предэкстрадиционный арест, уточнили в ведомстве. Позднее Бельгия удовлетворила запрос о его выдаче.
"14 сентября 2018 года осуществлена экстрадиция А.Гехаева в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в ФСБ.
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