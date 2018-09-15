Азербайджан и Израиль обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности

Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхйа Мусаев и министр обороны Израиля Авигдор Либерман обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает в субботу пресс-служба азербайджанского Миноборонпрома.

«На встрече были обсуждены ход и перспективы сотрудничества в области оборонной промышленности между двумя государствами», - сказано в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации совместных проектов.