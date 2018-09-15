Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 35° Завтра 21° 30° 17 Сен 20° 27° 18 Сен 18° 26°

Дальнее зарубежье 15.09.2018 17:52

Британская разведка полагает, что экс-лидер лейбористов Майкл Фут мог быть осведомителем КГБ - газета

Известный британский политик, бывший лидер Лейбористской партии Майкл Фут, скончавшийся в 2010 году в возрасте 96 лет, мог служить платным осведомителем СССР, пишет в субботу газета "Таймс" со ссылкой на выдержки книги Бэна Макинтайра "The Spy and the Traitor" (англ.: "Шпион и предатель").

Так, согласно предположением службы британской внешней разведки МИ6, М.Фут имел тесные связи с КГБ, который использовал оппозиционного политика для осуществления целей дезинформации.

Утверждается, что в общей сложности в 1960-х годах М.Фут получил от СССР от десяти до 14 платежей на сумму эквивалентную нынешним 37 тыс. британских фунтов стерлингов за свое сотрудничество с КГБ. Однако в 1968 году после того, как британский политик резко раскритиковал действия советских властей в Чехословакии, его статус был понижен с "агента" до "конфиденциального контакта".

М.Фут родился в 1923 году. На протяжении долгих лет он работал журналистом, сотрудничал с изданиями "Трибьюн", "Ивнинг стандарт", "Дейли Геральд". В 1945 году вошел в Палату общин. В 1970-х годах являлся министром по вопросам труда и занятости Великобритании. Возглавлял Лейбористскую партию с 1980 по 1983 годы. Он скончался на 97-ом году жизни в 2010 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, КГБ, РАЗВЕДКА, ОСВЕДОМИТЕЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]