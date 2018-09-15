Британская разведка полагает, что экс-лидер лейбористов Майкл Фут мог быть осведомителем КГБ - газета

Известный британский политик, бывший лидер Лейбористской партии Майкл Фут, скончавшийся в 2010 году в возрасте 96 лет, мог служить платным осведомителем СССР, пишет в субботу газета "Таймс" со ссылкой на выдержки книги Бэна Макинтайра "The Spy and the Traitor" (англ.: "Шпион и предатель").
Так, согласно предположением службы британской внешней разведки МИ6, М.Фут имел тесные связи с КГБ, который использовал оппозиционного политика для осуществления целей дезинформации.
Утверждается, что в общей сложности в 1960-х годах М.Фут получил от СССР от десяти до 14 платежей на сумму эквивалентную нынешним 37 тыс. британских фунтов стерлингов за свое сотрудничество с КГБ. Однако в 1968 году после того, как британский политик резко раскритиковал действия советских властей в Чехословакии, его статус был понижен с "агента" до "конфиденциального контакта".
М.Фут родился в 1923 году. На протяжении долгих лет он работал журналистом, сотрудничал с изданиями "Трибьюн", "Ивнинг стандарт", "Дейли Геральд". В 1945 году вошел в Палату общин. В 1970-х годах являлся министром по вопросам труда и занятости Великобритании. Возглавлял Лейбористскую партию с 1980 по 1983 годы. Он скончался на 97-ом году жизни в 2010 году.
Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией во всех направлениях – Алиев
Турция не откроет границу с Арменией до карабахского урегулирования - Эрдоган
Cильная армия позволит Азербайджану освободить Карабах – Алиев
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 17 сентября планирует привлечь 350 млн манатов
Идея о том, что санкции США против "Северного потока 2" направлены на поддержку своего СПГ в Европе - не верна - Перри
Азербайджан рассчитывает на увеличение ИБР кредитования проектов в частном секторе
Мальта впервые обогнала Гонконг по темпам роста цен на жилье, Россия на 46-м месте - Knight Frank
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в I полугодии 2018г увеличился на 20%
Минтруда к декабрю завершит создание портала E-sosial в Азербайджане
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
Церемония в Бакинской Высшей Школе Нефти, посвященная началу учебного года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»