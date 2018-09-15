Турция не откроет границу с Арменией до карабахского урегулирования - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что армяно-турецкая граница будет оставаться закрытой до урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.
«Ожидания открытия нами границ теми, кто виновен в оккупации 20% территории наших братьев и не позволяют более 1 млн наших братьев вернуться в свои дома, пустая трата времени», - заявил Р.Т.Эрдоган в Азербайджане на параде по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку от дашнакских вооруженных формирований.
Он подчеркнул, что Турция оказывала и продолжит оказывать посильную помощь Азербайджану.
«Радость Азербайджана – это радость Турции. Боль Азербайджана – боль Турции», - сказал Р.Эрдоган.
Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта он назвал обязательным условием нормализации отношений Анкары с Ереваном.
«До тех пор, пока не будет решен Нагорно-Карабахский конфликт, нет и не может быть речи о нормализации наших отношений с Арменией», - заявил президент Турции.
По его словам, прежде, армянские оккупанты должны позволить более 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев вернуться в свои дома, откуда они были изгнаны силой.
«Те (в Армении – ИФ-Аз), кто героизируют виновных в совершении кровавой бойни в Ходжалы и в убийствах мирных людей в Нагорном Карабахе, не вправе преподавать нам уроки истории», - подчеркнул Р.Эрдоган.
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