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Внешняя политика 15.09.2018 17:06

Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией во всех направлениях – Алиев

Баку и Анкара расширяют экономическое сотрудничество, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне. Мы успешно сотрудничаем в экономической сфере, растет взаимный товарооборот», - отметил И.Алиев на проходящем в азербайджанской столице военном параде по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку.

По его словам, инвестиции из Турции в азербайджанскую экономику и из Азербайджана в турецкую экономику оцениваются в миллиарды долларов.

«Азербайджан вложит в турецкую экономику $20 млрд. Мы успешно реализуем совместные энергетические и транспортные проекты, которые создают энергетическую и транспортную карты Евразии», - сказал президент.

Показателем высокого уровня доверия и отношений между двумя государствами И.Алиев назвал состоявшиеся в 2018 году шесть встреч с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Азербайджана подчеркнул, что реализуемые по инициативе Баку и Анкары крупномасштабные инфраструктурные проекты позволяют значительно увеличить объемы международных грузоперевозок. «Растет значимость наших государств. Реализация этих проектов требует больших капиталовложений и политической воли», - сказал И.Алиев.

Глава государства отметил также успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в военной сфере. «Ежегодно наши военные участвуют в ряде совместных мероприятий», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил растущий международный авторитет Турции и без ее участия невозможно решение глобальных международных вопросов. «Растет международная роль Турции. Чем сильнее Турция, тем сильнее Азербайджан. У Турции одна из сильнейших армий мира, что является предметом гордости и Азербайджана», - заявил И.Алиев.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]