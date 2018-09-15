Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией во всех направлениях – Алиев

Баку и Анкара расширяют экономическое сотрудничество, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне. Мы успешно сотрудничаем в экономической сфере, растет взаимный товарооборот», - отметил И.Алиев на проходящем в азербайджанской столице военном параде по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку.
По его словам, инвестиции из Турции в азербайджанскую экономику и из Азербайджана в турецкую экономику оцениваются в миллиарды долларов.
«Азербайджан вложит в турецкую экономику $20 млрд. Мы успешно реализуем совместные энергетические и транспортные проекты, которые создают энергетическую и транспортную карты Евразии», - сказал президент.
Показателем высокого уровня доверия и отношений между двумя государствами И.Алиев назвал состоявшиеся в 2018 году шесть встреч с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Азербайджана подчеркнул, что реализуемые по инициативе Баку и Анкары крупномасштабные инфраструктурные проекты позволяют значительно увеличить объемы международных грузоперевозок. «Растет значимость наших государств. Реализация этих проектов требует больших капиталовложений и политической воли», - сказал И.Алиев.
Глава государства отметил также успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в военной сфере. «Ежегодно наши военные участвуют в ряде совместных мероприятий», - подчеркнул президент.
И.Алиев отметил растущий международный авторитет Турции и без ее участия невозможно решение глобальных международных вопросов. «Растет международная роль Турции. Чем сильнее Турция, тем сильнее Азербайджан. У Турции одна из сильнейших армий мира, что является предметом гордости и Азербайджана», - заявил И.Алиев.
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