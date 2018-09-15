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СНГ 15.09.2018 20:53

В Армении собираются разводить крокодилов

Инвестор из Танзании намерен реализовать в Араратской области Армении проект по разведению крокодилов, заявил журналистам губернатор области Гарик Саркисян.

По его словам, для разведения крокодилов в селе Даштаван уже арендована территория в 1,5 гектара. Представители компании встретились с местными жителями. В течение первого года инвестиции составят $1,5 млн, а в последующие пять лет - $10 млн. Инвестор из Танзании осуществляет такие проекты и в других странах.

Г.Саркисян также отметил, что инвестор заинтересован в производстве продукции из крокодиловой кожи.

"Кроме того, для граждан на крокодиловой ферме будут работать аттракционы, пункты питания. Люди смогут приходить семьями, наблюдать за животными", - добавил губернатор.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КРОКОДИЛЫ, РАЗВЕДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]