В Армении собираются разводить крокодилов

Инвестор из Танзании намерен реализовать в Араратской области Армении проект по разведению крокодилов, заявил журналистам губернатор области Гарик Саркисян.

По его словам, для разведения крокодилов в селе Даштаван уже арендована территория в 1,5 гектара. Представители компании встретились с местными жителями. В течение первого года инвестиции составят $1,5 млн, а в последующие пять лет - $10 млн. Инвестор из Танзании осуществляет такие проекты и в других странах.

Г.Саркисян также отметил, что инвестор заинтересован в производстве продукции из крокодиловой кожи.

"Кроме того, для граждан на крокодиловой ферме будут работать аттракционы, пункты питания. Люди смогут приходить семьями, наблюдать за животными", - добавил губернатор.