Правительство Грузии внесло в парламент пакет законопроектов, разрешающий оборот конопли и экспорт марихуаны

Правительство Грузии представило в парламент проект закона "О контроле конопли" вместе с пакетом сопутствующих законопроектов, которые предусматривают культивацию конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.

В этих же документах, обнародованных в субботу на сайте парламента Грузии, фактически разрешающих легальный оборот конопли, определены строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве.

Согласно проекту закона "О контроле конопли", посев, разведение, культивация, производство, перевозка и экспорт конопли будет подлежать лицензированию. На каждую из этих операций лицензионный сбор устанавливается в размере 25 тыс. лари (около $10 тыс.).

При этом посев, выращивание или культивация конопли будут разрешены только в помещениях закрытого типа, которые должны быть оснащены светошумовой сигнализацией, системой безопасности и камерами видеонаблюдения на внутреннем и внешнем периметрах. К тому же, они должны осуществляться в радиусе 500 метров от образовательных или воспитательных учреждений и других объектов, предназначенных для несовершеннолетних.

Следить за деятельностью, связанной с легальным оборотом конопли, будет специально создаваемое ведомство - Агентство контроля конопли, которое войдет в структуру министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и будет подотчетно парламенту страны. В функции Агентства войдет также осуществление различных мероприятий для предотвращения наркомании, включая информационные кампании, образовательные программы и другие профилактические мероприятия.

Что касается вопросов, связанных с потреблением марихуаны, то их в основном будут регулировать изменения, вносимые в Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, исполнение служебных полномочий под воздействием марихуаны или употребление марихуаны на рабочем месте будет наказываться штрафом в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. лари. В случае же повторного нарушения сумма штрафа возрастает до 2 тыс. лари.

Как и в случае с потреблением табака, употреблять марихуану нельзя будет в зданиях и сооружениях любого назначения, что также будет наказываться штрафными санкциями в размере от 500 до 1,5 тыс. лари. Такие же штрафы предусмотрены за курение марихуаны на улице, во дворе, на стадионе, в сквере, парке, зданиях медицинских и других учреждений, в кинотеатрах, театрах, концертных залах, кафе, ресторанах, общественном транспорте всех видов, в аэропорте, автостанции, железнодорожном вокзале и других местах общественного скопления.

Ограничения не коснуться лишь мест проживания физических лиц. Новые регуляции категорически запрещают потребление марихуаны лицами, не достигшими 21 года.

В соответствии с поправками, вносимыми в УК Грузии, управление транспортом лицом, находящимся под воздействием наркотических, психотропных или психоактивных веществ, будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до одного года. В случае же, если это привело к причинению вреда здоровью, в частности, в момент ДТП, то в зависимости от его тяжести, будет наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Аналогичные действия, повлекшие смерть человека, будут наказываться лишением свободы на срок от шести до девяти лет, а в случае, если речь идет о двух и более жертвах ДТП - на срок от восьми до 12 лет.

Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны, а 30 июля 2018 года по иску этой же партии признал неконституционной и норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что, однако, вызвало неоднозначную реакцию в стране.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что это решение "создало новую правовую реальность в стране", которая требует ответной реакции исполнительной власти.

Против легализации марихуаны выступил католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в своей воскресной проповеди назвал "большой ошибкой" решение Конституционного суда и заявил, что допущение потребления наркотиков в Грузии - это "вражда к нации".