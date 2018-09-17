Меркель приняла решение об отставке главы службы внутренней разведки ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель решила освободить от должности главу Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена, сообщает в понедельник газета "Вельт" со ссылкой на источники в коалиционном правительстве.
По информации издания, во вторник в ведомстве федерального канцлера запланирована встреча председателей политических партий, входящих в правящую коалицию. Участники встречи обсудят планы канцлера.
Еженедельник "Шпигель" ранее сообщал, что Х-Г.Маасен стал объектом критики, поскольку усомнился в подлинности видеозаписей из Хемница, на которых были запечатлены уличные преследования людей с внешностью мигрантов. А.Меркель считает, что он не должен был делать подобных заявлений и таким образом "вмешиваться в политику".
В Хемнице на востоке ФРГ 26 августа был убит 35-летний столяр Даниэль Хиллиг. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, в интернете были распространены видеозаписи того, как людей южной внешности преследуют агрессивно настроенные граждане.
По городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации. Кроме того, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами. Полиция задержала двоих подозреваемых, третий находится в розыске. Оба подозреваемых ранее подавали в Германии заявления на предоставление статуса беженца, проверка показала, что один из заявителей свои документы подделал.
Ситуация получила большой общественный резонанс.
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