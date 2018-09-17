Пресс-секретарь президента Азербайджана назвал абсурдными и неуместными заявления премьера Армении по ряду вопросов

Пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов назвал неуместными и абсурдными заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, касающиеся внутренних вопросов Азербайджана.

«Уже не в первый раз премьер-министр Армении выступает с неуместными и абсурдными заявлениями, касающимися внутренних вопросов Азербайджана. Прежде всего, это свидетельствует о том, что Пашинян является случайной фигурой в политике и не имеет представления о международных отношениях. Пашинян систематически сует нос во внутренние дела Азербайджана. Хотим отметить, что если Азербайджан станет вмешиваться во внутренние дела Армении, то власть Пашиняна продлится недолго. Доказательством тому служит падение режима диктатуры Саргсяна (экс-президента Армении Сержа Саргсяна)», - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" А.Гасымов, комментируя заявление Н.Пашиняна, касающиеся службы сына Ильхама Алиева Гейдара Алиева в вооруженных силах.

По его словам, очередное глупое заявление армянского премьера связано со службой Г.Алиева в вооруженных силах. "Гейдар Алиев по своим физическим качествам и подготовке призван на военную службу в одну из самых боеспособных воинских частей Азербайджана, а проведенная 16 сентября церемония принятия присяги показала, что данная воинская часть является одной из ведущих частей Вооруженных сил Азербайджана. Что же касается сына Пашиняна, то по имеющейся у нас информации он приписан к одной из воинских частей Армении в оккупированном Джебраильском районе Азербайджана на расстоянии примерно 50 км от линии соприкосновения, и занимается здесь, в основном, бытовыми вопросами. Несмотря на приписку в этой части он большую часть времени проводит в Ханкенди. В целом, дешевая пропаганда, проводимая в связи с военной службой сына Пашиняна, не что иное, как очередное популистское и низкопробное шоу»,- сказал А.Гасымов.

«Нам хорошо известно, каким шоуменом является Пашинян. Сотрудники пресс-службы президента Азербайджана воочию убедились в мелочности и заискивании Пашиняна в кулуарах проведенного в июле месяце в Брюсселе саммита НАТО. Пашинян подходил к лидерам стран-членов НАТО, фотографировался с ними, после чего преподносил это как свои встречи, проведенные с данными лидерами. Такие смешные действия свидетельствуют о том, что Пашинян является крайне неудачным шоуменом»,- заявил глава пресс-службы.

По его словам, нынешние власти Армении ведут страну к пропасти. "Чем дольше в Армении продлится диктатура Пашиняна, тем больше будет проблем у этой страны. Заискивая, унижаясь, раболепствуя в ходе зарубежных визитов, Пашинян не сможет добиться желаемого. Новый режим диктатуры Пашиняна толкает Армению в пропасть. Именно поэтому азербайджанская сторона пока не предпринимает никаких шагов для падения власти Пашиняна»,- заявил глава пресс-службы президента.

А.Гасымов добавил, что "если Пашинян желает и впредь оставаться в своем кресле, то мы не советуем ему совать нос во внутренние дела Азербайджана".

Б.Рустамбеков