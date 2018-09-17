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ТЭК 17.09.2018 16:02

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-августе увеличился на 4,4%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-августе 2018 года составил 4 млрд 990,6 млн кубометров, что на 4,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.

"На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 31,1% всего газа, транспортируемого по магистральным газопроводам в январе-августе 2018 года", - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом, магистральными газопроводами Азербайджана в январе-августе 2018 года транспортировано 15 млрд 40,5 млн кубометров газа, что на 3,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В 2017 году экспорт газа с месторождения Шах-Дениз составил 7 млрд 314,2 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]