Сообщения о нарушениях при закупках в системе Росгвардии пока не находят подтверждения - ОНФ

Общероссийский народный фронт получал обращения о нарушениях при закупках в системе Росгвардии, подтверждения они пока не нашли, сообщил руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта.
"У нас были обращения, мы по ним направляли запросы, вели мониторинг, по части из них у нас еще информация не вернулась. В том числе тема закупок в системе Росгвардии - да, мы на нее обращали внимание, по фактуре подтверждения мы пока не получили", - сказал А.Гетта на пресс-конференции в понедельник.
Он отметил, что в проекте "За честные закупки" рассматривают все сигналы, поступающие от активистов, анализируют их, и только после подтверждения официальных запросов они публикуются.
"Любая информация, исходящая от Общероссийского народного фронта, это проверенная на 100% фактура. Мы не имеем права кого-то обвинить в том, чего вдруг на самом деле нет", - подчеркнул А.Гетта.
"Кто-то работает по-другому, кому-то важен не конечный результат, а сенсация, у них не стоит задача конкретной проверки", - добавил координатор проекта.
Ранее "Фонд борьбы с коррупцией" оппозиционера Алексея Навального выпустил расследование о закупках питания в Росгвардии. ФБК пришел к выводу, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов"" завышает закупочные цены.
Министр обороны Азербайджана поручил подразделениям на передовой жестко пресекать обстрелы армянскими военными азербайджанских населенных пунктов
Главы МИД стран ШОС обсудят заявку Азербайджана на получение статуса наблюдателя организации - генсек
Пресс-секретарь президента Азербайджана назвал абсурдными и неуместными заявления премьера Армении по ряду вопросов
В Германии начинают курсировать поезда на водородном топливе
Рекордное количество россиян посетило Анталью за восемь месяцев 2018 года
ГААД получит около 2 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
Великобритания может выделить на инфраструктурные проекты в Казахстане до $3 млрд
РФ и Турция договорились до конца 2018 года восстановить транзитное сообщение между Алеппо и провинциями Латакия и Хама - Путин
Турция и Россия намерены общими усилиями очистить Идлиб от террористов - Эрдоган
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк Республика снизил проценты по наличным кредитам
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»