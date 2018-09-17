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Бизнес и законодательство 17.09.2018 20:46

Сообщения о нарушениях при закупках в системе Росгвардии пока не находят подтверждения - ОНФ

Общероссийский народный фронт получал обращения о нарушениях при закупках в системе Росгвардии, подтверждения они пока не нашли, сообщил руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта.

"У нас были обращения, мы по ним направляли запросы, вели мониторинг, по части из них у нас еще информация не вернулась. В том числе тема закупок в системе Росгвардии - да, мы на нее обращали внимание, по фактуре подтверждения мы пока не получили", - сказал А.Гетта на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что в проекте "За честные закупки" рассматривают все сигналы, поступающие от активистов, анализируют их, и только после подтверждения официальных запросов они публикуются.

"Любая информация, исходящая от Общероссийского народного фронта, это проверенная на 100% фактура. Мы не имеем права кого-то обвинить в том, чего вдруг на самом деле нет", - подчеркнул А.Гетта.

"Кто-то работает по-другому, кому-то важен не конечный результат, а сенсация, у них не стоит задача конкретной проверки", - добавил координатор проекта.

Ранее "Фонд борьбы с коррупцией" оппозиционера Алексея Навального выпустил расследование о закупках питания в Росгвардии. ФБК пришел к выводу, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов"" завышает закупочные цены.

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Тэги: РОССИЯ, ОНФ, РОСГВАРДИЯ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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