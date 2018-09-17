Министр обороны Азербайджана поручил подразделениям на передовой жестко пресекать обстрелы армянскими военными азербайджанских населенных пунктов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов побывал в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне, проверил боеготовность личного состава.
"Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства побывали в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне, и проверили состояние боевой готовности личного состава", - отмечается в сообщении Минобороны.
Министр посетил подразделения, расположенные в направлении населенных пунктов, подвергавшихся в течение нескольких дней обстрелу со стороны противника на азербайджано-армянской государственной границе. З.Гасанов, заслушав доклады о сложившейся обстановке, наблюдал за передовыми позициями противника.
"Глава Минобороны дал конкретные указания подразделениям, расположенным в этих направлениях, в связи с неотложными ответными действиями и принятием более жестких мер против обстрела мирного населения со стороны войск Армении", - подчеркивает ведомство.
Ранее Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в совершении провокационных действий в отношении мирного азербайджанского населения, проживающего в зоне армяно-азербайджанского конфликта.
"Начиная с вечера 14 сентября до утра 15 сентября подразделения вооруженных сил Армении, используя оружие разного калибра, в том числе артиллерийскую установку, совершили провокацию на Товузском, Тертерском и Агдамском направлениях. Противник, в частности, обстрелял позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении сел Мунджуглу, Коханеби, Асрик Джырдахан и Гаралар Товузского района, и мирных жителей, проживающих в этих селах. Пострадавших среди военнослужащих и населения Азербайджана нет. Нанесен ущерб некоторым домам, имуществу населения и гражданской инфраструктуре", - отмечалось в заявлении пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
А.Азизов
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