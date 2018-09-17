РФ и Турция договорились до конца 2018 года восстановить транзитное сообщение между Алеппо и провинциями Латакия и Хама - Путин

Транзитное сообщение сирийского Алеппо с провинциями Латакия и Хама должно быть восстановлено до конца 2018 года.
Как сообщил президент РФ Владимир Путин, соответствующая договоренность была достигнута в ходе его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и зафиксирована в Меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибе, подписанном по итогам саммита.
"Восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо - Латакия и Алеппо - Хама не позднее конца 2018 года", - сказал В.Путин. Он добавил, что это делается "по предложению турецкой стороны".
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