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Дальнее зарубежье 17.09.2018 23:02

РФ и Турция договорились до конца 2018 года восстановить транзитное сообщение между Алеппо и провинциями Латакия и Хама - Путин

Транзитное сообщение сирийского Алеппо с провинциями Латакия и Хама должно быть восстановлено до конца 2018 года.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, соответствующая договоренность была достигнута в ходе его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и зафиксирована в Меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибе, подписанном по итогам саммита.

"Восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо - Латакия и Алеппо - Хама не позднее конца 2018 года", - сказал В.Путин. Он добавил, что это делается "по предложению турецкой стороны".

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Тэги: ПУТИН, СИРИЯ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]