РФ и Турция договорились до конца 2018 года восстановить транзитное сообщение между Алеппо и провинциями Латакия и Хама - Путин

Транзитное сообщение сирийского Алеппо с провинциями Латакия и Хама должно быть восстановлено до конца 2018 года.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, соответствующая договоренность была достигнута в ходе его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и зафиксирована в Меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибе, подписанном по итогам саммита.

"Восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо - Латакия и Алеппо - Хама не позднее конца 2018 года", - сказал В.Путин. Он добавил, что это делается "по предложению турецкой стороны".