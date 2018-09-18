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АПК 18.09.2018 14:56

Азербайджан к 2022г выйдет на второе место в СНГ по продажам муки

Азербайджан к 2022 году выйдет на второе место в СНГ по объемам продаж мужи, рыночная доля составит 9,8%, считают аналитики BusinesStat.

Согласно данным "Анализа рынка муки в странах СНГ", подготовленного BusinesStat с 2013 по 2017гг продажи муки в регионе снизились на 14,2%: с 22,1 до 18,9 млн тонн. В течение всего периода наблюдалось падение показателя на 2,7-6% в год.

Наибольший объем продаж муки среди стран СНГ приходился на Россию, доля которой в совокупном показателе в 2013-2017гг колебалась от 44,4% в 2013 году до 50% в 2016 году. Второе место по данному показателю занимал Узбекистан, на долю этой страны в 2013-2017гг приходилось 10,1-10,8% общего объема рынка. Третье место по объему продаж муки среди стран региона занимала Украина, доля которой в 2013-2017гг преимущественно уменьшалась и колебалась в пределах 8,8-10,5%. На четвертом месте находился Казахстан, на его долю в среднем за исследуемый период приходилось порядка 8,9% от совокупного показателя.

По прогнозам BusinesStat, в 2018 году продажи муки в странах СНГ немного вырастут (на 0,4% к уровню предыдущего года).

"В 2019-2022гг показатель будет снижаться средним темпом 0,2% в год и составит к концу прогнозного периода 18,9 млн т. Россия останется лидером по продажам муки среди стран СНГ с достаточно стабильной долей в общем показателе – в пределах 49,8-50% (49,9% в 2022 г). Второе место по продажам муки в регионе в 2022г, обогнав Узбекистан, займет Азербайджан с долей 9,8% от общего объема рынка. Третье место в 2022г будет занимать Узбекистан с долей 9,2% от совокупных продаж муки в странах СНГ, а Казахстан сохранит четвертое место (8,5%)", - отмечается в данных BusinesStat.

А.Азизов

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Тэги: СНГ, МУКА, ПРОДАЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]