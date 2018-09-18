Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» пройдет в октябре в Москве - посол

Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» состоится 18-21 октября в Москве, сообщил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» пройдет в Москве 18-21 октября на Тверской площади. На фестивале будет представлена азербайджанская кулинарная и прочая продукция», - сказал Бюльбюль оглы в ходе выступления на Международной продовольственной выставке "WorldFood Moscow".

Дипломат также коснулся экономического сотрудничества между Азербайджаном и РФ, отметив, что оборот в 2017 году сельхозпродукции приблизился к $500 млн. «По сравнению с 2016 годом рост составил 35%, а за 7 месяцев 2018 года – рост товарооборота по сельхозпродукции превысил 20%», - сказал он.

П.Бюльбюль оглы добавил, что "Азербайджан никогда не переставал поставлять сельхозпродукции в РФ", несмотря на санкции, которые применяют отдельные страны в отношении России.

Ф.Исазаде