Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» пройдет в октябре в Москве - посол

Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» состоится 18-21 октября в Москве, сообщил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
«Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» пройдет в Москве 18-21 октября на Тверской площади. На фестивале будет представлена азербайджанская кулинарная и прочая продукция», - сказал Бюльбюль оглы в ходе выступления на Международной продовольственной выставке "WorldFood Moscow".
Дипломат также коснулся экономического сотрудничества между Азербайджаном и РФ, отметив, что оборот в 2017 году сельхозпродукции приблизился к $500 млн. «По сравнению с 2016 годом рост составил 35%, а за 7 месяцев 2018 года – рост товарооборота по сельхозпродукции превысил 20%», - сказал он.
П.Бюльбюль оглы добавил, что "Азербайджан никогда не переставал поставлять сельхозпродукции в РФ", несмотря на санкции, которые применяют отдельные страны в отношении России.
Ф.Исазаде
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