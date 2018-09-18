Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9876 RUR   0.0249 GBR   2.2363 TRY   0.2688

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.91 Brent   78.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 17° 24° 20 Сен 17° 27° 21 Сен 18° 27°

АПК 18.09.2018 15:28

Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» пройдет в октябре в Москве - посол

Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» состоится 18-21 октября в Москве, сообщил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» пройдет в Москве 18-21 октября на Тверской площади. На фестивале будет представлена азербайджанская кулинарная и прочая продукция», - сказал Бюльбюль оглы в ходе выступления на Международной продовольственной выставке "WorldFood Moscow".

Дипломат также коснулся экономического сотрудничества между Азербайджаном и РФ, отметив, что оборот в 2017 году сельхозпродукции приблизился к $500 млн. «По сравнению с 2016 годом рост составил 35%, а за 7 месяцев 2018 года – рост товарооборота по сельхозпродукции превысил 20%», - сказал он.

П.Бюльбюль оглы добавил, что "Азербайджан никогда не переставал поставлять сельхозпродукции в РФ", несмотря на санкции, которые применяют отдельные страны в отношении России.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РФ, ФЕСТИВАЛЬ


Похожие новости


Юные москвичи стали дипломантами международного фестиваля в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]