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Дальнее зарубежье 18.09.2018 15:55

Будапешт - один из ключевых европейских партнеров Москвы, отмечает Путин

Отношения России и Венгрии развиваются по всем направлениям, позитивную динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Венгрия безусловно один из наших ключевых партнеров в Европе. Отношения развиваются практически по всем направлениям", - сказал В.Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он обратил внимание на то, что активно работает межправительственная комиссия, развиваются региональные отношения.

Кроме того, по словам президента РФ, позитивную динамику демонстрируют торгово-экономические отношения. За прошлый год торговый оборот увеличился на 25 процентов, а за первое полугодие 2018 - уже на 30 процентов, отметил В.Путин.

"Примерно миллиард долларов - взаимные инвестиции, хорошие перспективные крупные проекты осуществляются", - сказал президент.

В.Путин добавил: очень рад вас видеть, безусловно, у нас есть о чем поговорить".

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Тэги: ПУТИН, ВЕНГРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]