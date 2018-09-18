В Эстонии опасаются кибератак на медийное поле страны

Власти Эстонии высказали опасения по поводу последствий серьезных кибератак на медийное поле страны.
"Начавшиеся в конце августа кибератаки на медийные издания концерна Ekspress Grup свидетельствуют, что подобная деятельность может оказать серьезное воздействие на распространение информации в Эстонии", - говорится в обнародованном во вторник обзоре деятельности департамента Государственной информационной системы Эстонии.
По мнению департамента, "из происходившего можно сделать выводы, что в различных сценариях угроз следует по-прежнему считать возможными атаки, направленные на ухудшение скоординированной работы".
Согласно данным департамента, 30 августа начались кибератаки на электронные издания концерна Ekspress Grup, в который входят такие крупнейшие в стране издания, как портал Delfi, электронные версии газет Eesti Paevaleht, Ohtuleht и Eesti Ekspress. Прежде всего, атаки затронули распространение изданий за рубежом. Была также нарушена работа в самих изданиях.
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