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Дальнее зарубежье 18.09.2018 20:34

В Эстонии опасаются кибератак на медийное поле страны

Власти Эстонии высказали опасения по поводу последствий серьезных кибератак на медийное поле страны.

"Начавшиеся в конце августа кибератаки на медийные издания концерна Ekspress Grup свидетельствуют, что подобная деятельность может оказать серьезное воздействие на распространение информации в Эстонии", - говорится в обнародованном во вторник обзоре деятельности департамента Государственной информационной системы Эстонии.

По мнению департамента, "из происходившего можно сделать выводы, что в различных сценариях угроз следует по-прежнему считать возможными атаки, направленные на ухудшение скоординированной работы".

Согласно данным департамента, 30 августа начались кибератаки на электронные издания концерна Ekspress Grup, в который входят такие крупнейшие в стране издания, как портал Delfi, электронные версии газет Eesti Paevaleht, Ohtuleht и Eesti Ekspress. Прежде всего, атаки затронули распространение изданий за рубежом. Была также нарушена работа в самих изданиях.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ИЗДАНИЯ, КИБЕРАТАКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]