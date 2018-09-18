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Дальнее зарубежье 18.09.2018 21:45

Jaguar Land Rover перевел на трехдневную рабочую неделю один из британских заводов

Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) перевел на трехдневную рабочую неделю 1 тыс. сотрудников своего предприятия, расположенного рядом с Бирмингемом.

Такое решение принято из-за сокращения спроса на автомобили с дизельным двигателем, а также опасений, связанных с условиями Brexit, пишет CNN Money.

В компании отмечают, что сотрудники будут получать зарплату в полном объеме, несмотря на уменьшение числа рабочих часов.

Переход на трехдневную рабочую неделю с пятидневной позволит избежать сокращения рабочих мест и поддерживать работу предприятия вплоть до Рождества, сообщили изданию в компании.

"В свете продолжающегося давления на автомобильный сектор, мы вносим временные корректировки в производственный план нашего предприятия в Касл Бромвиче (Castle Bromwich)", - говорится в пресс-релизе JLR.

Продажи автомобилей с дизельными двигателями резко упали в Великобритании на фоне ужесточения требований для этого сегмента после "дизельного" скандала с участием Volkswagen. В 2017 году продажи таких машин в стране сократились на 30%, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Негативным фактором для британских автопроизводителей также является неопределенность в отношении возможных последствий Brexit, заставляющая граждан страны откладывать крупные покупки.

"Мы сталкиваемся с рядом вызовов, и Brexit - лишь один из них, - заявил представитель JLR. - Однако он далеко не единственный".

Ранее в этом месяце гендиректор компании Ральф Спет предупредил, что десятки тысяч сотрудников JLR могут потерять рабочие места в случае неблагоприятных условий выхода Великобритании из Евросоюза.

В обращении к британскому премьер-министру Терезе Мэй он заявил, что автопроизводитель может быть вынужден остановить производственные линии, если каналы поставок будут закрыты после Brexit, который произойдет 29 марта 2019 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]