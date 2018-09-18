Чавушоглу и Помпео обсудили достигнутые между Россией и Турцией договоренности по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили договоренности между Россией и Турцией по демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на дипломатические источники.

"Чавушоглу и Помпео обсудили договоренность между Турцией и Россией об установлении демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб", - сообщает агентство.

Накануне в Сочи лидеры России и Турции на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.