Индонезия ужесточила правила валютных операций для сырьевых экспортеров

Индонезийским компаниям-экспортерам сырья придется конвертировать не менее половины экспортных доходов в индонезийские рупии и держать эти суммы на территории страны как минимум шесть месяцев, объявило во вторник министерство торговли страны.
Власти Индонезии ужесточают правила валютных операций для сырьевых компаний, чтобы защитить нацвалюту и сдержать рост дефицита текущего счета платежного баланса, который уже достиг 3% ВВП.
Во втором квартале 2018 года индонезийские экспортеры репатриировали более 90% денежных средств, полученных за пределами страны, но конвертировали в нацвалюту лишь 14% таких сумм, по оценкам центрального банка Индонезии.
Индонезийская рупия подешевела на 8,7% в этом году, по темпам падения среди азиатских валют ее обгоняет лишь индийская рупия, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Индонезия является крупнейшим в мире экспортером олова, производит и поставляет за рубеж значительные объемы меди, золота, угля, каучука, драгоценных камней. Кроме того, Индонезия занимает доминирующую позицию (свыше 50%) на мировом рынке пальмового масла.
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