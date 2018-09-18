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Финансы 18.09.2018 21:47

Индонезия ужесточила правила валютных операций для сырьевых экспортеров

Индонезийским компаниям-экспортерам сырья придется конвертировать не менее половины экспортных доходов в индонезийские рупии и держать эти суммы на территории страны как минимум шесть месяцев, объявило во вторник министерство торговли страны.

Власти Индонезии ужесточают правила валютных операций для сырьевых компаний, чтобы защитить нацвалюту и сдержать рост дефицита текущего счета платежного баланса, который уже достиг 3% ВВП.

Во втором квартале 2018 года индонезийские экспортеры репатриировали более 90% денежных средств, полученных за пределами страны, но конвертировали в нацвалюту лишь 14% таких сумм, по оценкам центрального банка Индонезии.

Индонезийская рупия подешевела на 8,7% в этом году, по темпам падения среди азиатских валют ее обгоняет лишь индийская рупия, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером олова, производит и поставляет за рубеж значительные объемы меди, золота, угля, каучука, драгоценных камней. Кроме того, Индонезия занимает доминирующую позицию (свыше 50%) на мировом рынке пальмового масла.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ВАЛЮТА, ПРАВИЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]