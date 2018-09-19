Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9848 RUR   0.0253 GBR   2.2354 TRY   0.2664

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.85 Brent   79.03

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 17° 27° 21 Сен 18° 27° 22 Сен 19° 28°

Дальнее зарубежье 19.09.2018 14:14

Корабельная группировка Северного флота прошла вблизи берегов Аляски

Отряд кораблей Северного флота провел тренировки около побережья Аляски, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Силы арктической группировки Северного флота, которыми руководит командующий Кольской флотилией вице-адмирал Олег Голубев с борта флагманского корабля - БПК "Вице-адмирал Кулаков", вошли в Чукотское море. Во время прохода Берингова пролива корабли и суда выполнили маневрирование в походном ордере, а также отработали противолодочные задачи", - сообщил начальник пресс-службы капитан 1 ранга Вадим Серга.

Берингов пролив расположен между Чукоткой и Аляской, его ширина 86 км.

По данным пресс-службы отряд кораблей держит курс на мыс Ванкарем, где корабли и суда совершат остановку для пополнения запасов воды и топлива от танкера "Сергей Осипов".

"Плавание отряда боевых кораблей и судов обеспечения в Чукотском море проходит в сложных гидрометеорологических условиях. По маршруту их движения навис плотный туман. Ходовая вахта на всех кораблях и судах отряда несётся с особой бдительностью", - подчеркнул В.Серга.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СЕВФЛОТ, БЕРИНГОВ/ПРОЛИВ, ПРОХОЖДЕНИЕ


Похожие новости


На Северном флоте почтят память подводников, погибших на крейсере "Курск"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]