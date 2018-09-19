Корабельная группировка Северного флота прошла вблизи берегов Аляски

Отряд кораблей Северного флота провел тренировки около побережья Аляски, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Силы арктической группировки Северного флота, которыми руководит командующий Кольской флотилией вице-адмирал Олег Голубев с борта флагманского корабля - БПК "Вице-адмирал Кулаков", вошли в Чукотское море. Во время прохода Берингова пролива корабли и суда выполнили маневрирование в походном ордере, а также отработали противолодочные задачи", - сообщил начальник пресс-службы капитан 1 ранга Вадим Серга.

Берингов пролив расположен между Чукоткой и Аляской, его ширина 86 км.

По данным пресс-службы отряд кораблей держит курс на мыс Ванкарем, где корабли и суда совершат остановку для пополнения запасов воды и топлива от танкера "Сергей Осипов".

"Плавание отряда боевых кораблей и судов обеспечения в Чукотском море проходит в сложных гидрометеорологических условиях. По маршруту их движения навис плотный туман. Ходовая вахта на всех кораблях и судах отряда несётся с особой бдительностью", - подчеркнул В.Серга.