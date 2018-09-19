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ТЭК 19.09.2018 14:36

SOCAR планирует в 2020г начать разведку на структуре Бабек в азербайджанском секторе Каспия

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в 2020 году начать разведочные работы на структуре Бабек в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"Место бурения оценочной скважины уже определено. Разведочные работы на структуре Бабек планируется начать в 2020 году", - отметил Р.Абдуллаев в среду, выступая на мероприятии по случаю «Дня нефтяника».

Он также подчеркнул, что в перспективе SOCAR планирует ввести в разработку перспективные структуры Зафар-Машал и Нахчыван. «В целом, ввод в разработку новых месторождений и добыча дополнительных объемов нефти и газа позволит нам обеспечить растущий внутренний спрос на энергоресурсы», - подчеркнул Р.Абдуллаев.

Официальный представитель SOCAR по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов, в свою очередь, сообщил журналистам, что разработка блока Умид-Бабек может быть осуществлена как за счет собственных средств Госнефтекомпании Азербайджана, так и с привлечением иностранных компаний. «Переговоры по этому вопросу с иностранными компаниями продолжаются», - отметил он.

Как сообщалось, по разработке блока морских месторождений Умид-Бабек 12 января 2017 года был подписан Risk Service Contract между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production. Контракт вступил в силу с мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что сохранение полного контроля над газоснабжением на внутреннем рынке страны и сокращение зависимости от внешних факторов, а также обеспечение внутреннего спроса на газ по возможно низким ценам считается основной и стратегической целью правительства Азербайджана. Для достижения этой цели было принято решение о разработке компанией SOCAR блока Умид-Бабек.

Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, БУРЕНИЕ, СРОКИ


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