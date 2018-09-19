Узбекская компания построит в Белоруссии завод по переработке хлопка стоимостью около 30 млн евро

Узбекское ООО "Европластекс Инвест" (резидент СЭЗ "Гродноинвест" в Гродненской области) начинает в Сморгони строительство завода по переработке хлопка, сообщает администрация СЭЗ.
Соответствующее соглашение компания подписала с Гродненским облисполкомом в рамках международного бизнес-форума "Еврорегион "Неман-2018", проходившего 14 сентября в Гродно.
"Ввод завода в эксплуатацию запланирован в течение 2 лет. Объем инвестиций по проекту составит около 30 млн евро. Для реализации проекта планируется привлечение капитала из Узбекистана", - говорится в сообщении СЭЗ.
Продукцию предприятие планирует экспортировать на рынки Евросоюза, в частности, в Польшу, Францию и Германию. Количество новых рабочих мест составит более 1 тыс. человек.
ООО "Европластекс Инвест" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" 17 ноября 2016 года. Компания реализует проект по созданию вертикально интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее.
Президент Азербайджана назначил председателя правления MİDA
Оккупация Арменией Карабаха лишает регион полноценного экономического сотрудничества – МИД Азербайджана
Экс-премьер Малайзии арестован по делу о хищении средств
UNWTO предложила меры борьбы с негативными последствиями "овертуризма"
Автомобиль наехал на собравшихся у исламского центра в Лондоне, три человека пострадали
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Трамп заявил о прогрессе в отношениях с КНДР
Туск видит необходимость в пересмотре ряда планов Великобритании по Brexit
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Участники конкурса «День Знаний» от Nar получили призы
В Баку открылась фотовыставка «Заповедная природа России»
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»