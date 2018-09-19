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АПК 19.09.2018 17:27

Узбекская компания построит в Белоруссии завод по переработке хлопка стоимостью около 30 млн евро

Узбекское ООО "Европластекс Инвест" (резидент СЭЗ "Гродноинвест" в Гродненской области) начинает в Сморгони строительство завода по переработке хлопка, сообщает администрация СЭЗ.

Соответствующее соглашение компания подписала с Гродненским облисполкомом в рамках международного бизнес-форума "Еврорегион "Неман-2018", проходившего 14 сентября в Гродно.

"Ввод завода в эксплуатацию запланирован в течение 2 лет. Объем инвестиций по проекту составит около 30 млн евро. Для реализации проекта планируется привлечение капитала из Узбекистана", - говорится в сообщении СЭЗ.

Продукцию предприятие планирует экспортировать на рынки Евросоюза, в частности, в Польшу, Францию и Германию. Количество новых рабочих мест составит более 1 тыс. человек.

ООО "Европластекс Инвест" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" 17 ноября 2016 года. Компания реализует проект по созданию вертикально интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ХЛОПОК, ПЕРЕРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]