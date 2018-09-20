Минфин Азербайджана внес в кабмин проект госбюджета на 2019г

Министерство финансов Азербайджана представило в кабинет министров проект госбюджета на 2019 год, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник Департамента по связям с общественностью Минфина Маис Пириев.
"Минфин представил в кабинет министров проекты госбюджета на 2019 год, сводного бюджета на 2019 год, а также прогнозы по показателям сводного бюджета на последующие три года (2020-2022гг - ИФ)", - сказал М.Пириев.
По его словам, в соответствии с законодательством, кабинет министров до 25 сентября должен обсудить проект госбюджета на 2019 год и направить документ на рассмотрение президента Азербайджана.
Доходы госбюджета Азербайджана на 2018 год утверждены в размере 22 млрд 149 млн манатов, расходы - 23 млрд 100 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 951 млн манатов или 1,3% ВВП.
А.Азизов
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